37 человек утонули на Брянщине в прошлом году

На водоемах Брянской области в прошлом году утонули 37 человек. Об этом сообщили в региональном МЧС.

В Брянской области в прошлом году на открытых водоемах утонуло 37 человек. Из них 28 взрослых и 2 детей погибли в период купального сезона. Они находились вне организованных пляжей. Больше всего людей погибли в Брянске.

Взрослые чаще всего шли купаться в пьяном виде. А дети погибли, оставшись без контроля родителей.