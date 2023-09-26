43-летний мужчина пропал в Брянске

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В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

Подведены итоги ежегодного конкурса для журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее». В церемонии награждения в Москве приняли участие 60 представителей масс-медиа из различных регионов России.

Расписание некоторых пригородных поездов в Брянской области изменится 19 и 21 сентября в связи с заменой стрелочных переводов на двух станциях.

В филиале ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» состоялся очередной день охраны труда (ОТ). Он проводится ежемесячно с целью предупреждения травматизма, повышение культуры производства, оперативного выявление и ликвидации недостатков в вопросах охраны труда.

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».