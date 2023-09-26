43-летний мужчина пропал в Брянске
43-летний Павел Базулин четыре дня назад пропал в Брянске. Ориентировку распространил поисковый отряд «ЛизаАлерт».
В Брянске ищут 43-летнего Павла Витальевича Базулина. Мужчина пропал ещё 22 сентября.
Приметы разыскиваемого: рост 175 см, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Павел Базулин был одет в бордовый свитер, коричневые штаны, черные туфли и черную кепку.
Информацию о мужчине можно передать по телефонам горячей линии «ЛизаАлерт» 88007005452 или полиции 02, 102.
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