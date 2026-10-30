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Жительницу Жуковского района суд отправил на работу за неуплату алиментов

2026, 30 октября 13:39
Жительницу Жуковского района суд отправил на работу за неуплату алиментов
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Жительницу Жуковского района суд отправил на работу за неуплату алиментов. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о неуплате алиментов. На скамье подсудимых оказался 29-летняя жительница Жуковского района.

Женщина уже привлекалась к административной ответственности за неуплату алиментов на содержание несовершеннолетней дочери. Но она продолжала уклоняться от обязанности. Сумма задолженности превысила 370 тысяч рублей.

Суд приговорил виновную к пяти месяцам принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства. Решение не вступило в законную силу.

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