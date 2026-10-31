Брянские школьники получили первые паспорта в преддверии Дня народного единства

2026, 31 октября 15:08

Губернатор Брянской области вручил первые паспорта подросткам в преддверии Дня народного единства. Об этом глава региона сообщил в своих соцсетях.

В правительстве региона накануне прошла торжественная церемония вручения первых паспортов. Мероприятие приурочили к Дню народного единства. 15 подростков получили главный документ гражданина Российской Федерации из рук губернатора Брянской области Егора Ковальчук.

«Этот праздник — дань уважения силе нашего многонационального народа. Исторически сложилось, что в Брянской области проживают люди разных национальностей. Да, все мы разные, но дом у нас один», — подчеркнул глава региона.

Также каждому школьнику подарили по экземпляру Конституции РФ.