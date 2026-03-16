43-летняя женщина пропала в Брянске

2026, 16 марта 10:49
43-летнюю женщину ищут полицейские и волонтёры  в Бярнске. Ориентировку распространили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

 

 Дарья Игоревна Белкина пропала в городе Брянске. 43-летняя женщина ушла из дома 14 марта, но обратно так и не вернулась. На связь с близкими она не вышла.  

Приметы пропавшей: рост 164 см, нормального телосложения, тёмные волосы до плеч и карие глаза. Женщина была одета в тёмно-синюю куртку с капюшоном, синие джинсы и чёрные ботинки. С собой у неё был чёрный рюкзак. 

 

Сведения о пропавшей можно сообщить по телефонам 88007005452 или 02, 102.

