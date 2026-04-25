Брянские гандболистки выиграли турнир в Казани

2026, 25 апреля 16:15

Брянские гандболистки выиграли турнир в Казани. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В городе Казань прошёл всероссийский турнир по гандболу среди девушек до 13 лет. За главный трофей боролись девять команд из Казани, Брянска, Уфы, Екатеринбурга, Воронежа, Омска, Ижевска, Урая и Альметьевска.

Регион представили гандболистки Дворца единоборств имени Артёма Осипенко. Девушки успешно справились со всеми соперницами и завоевали «золото» турнира. Лучшим игроком команды стала Виктория Диденко. Она забросила 42 мяча и возглавила список бомбардиров турнира.

Фото: Гандбол Брянск