Брянские гандболистки выиграли турнир в Казани

2026, 25 апреля 16:15
Брянские гандболистки выиграли турнир в Казани
Брянские гандболистки выиграли турнир в Казани. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

 

В городе Казань прошёл всероссийский турнир по гандболу среди девушек до 13 лет. За главный трофей боролись девять команд из Казани, Брянска, Уфы, Екатеринбурга, Воронежа, Омска, Ижевска, Урая и Альметьевска.

Регион представили гандболистки Дворца единоборств имени Артёма Осипенко. Девушки успешно справились со всеми соперницами и завоевали «золото» турнира. Лучшим игроком команды стала Виктория Диденко. Она забросила 42 мяча и возглавила список бомбардиров турнира.

 

