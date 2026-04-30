Памятник огнеборцу открыли в сквере в Брянске

2026, 30 апреля 15:31

Памятник Огнеборцу открыли в сквере в Брянске. Об этом сообщил в пресс-службе мэрии.

30 апреля в России отмечают День пожарной охраны. Торжественное мероприятие в честь памятной даты прошло на улице Ульянова в Бежицком районе Брянска.

В мероприятии приняли участие губернатор Александр Богомаз, чиновники, депутаты, руководство управления МЧС, ветераны пожарной охраны, кадеты. Собравшиеся торжественно открыли памятник огнеборцам. Бронзовую фигуру спасателя установили в сквере пожарных.

«Ваш труд требует от человека особых качеств: отваги, мужества, готовности в любых, самых сложных, обстоятельствах уверенно противостоять огненной стихии. От вашей компетенции зависит здоровье и благополучие людей, сохранение материальных объектов. Вы заслуживаете особых слов благодарности от жителей нашей области, особенно приграничных территорий за постоянную высокую готовность первыми прийти на помощь», — подчеркнул Александр Богомаз.

Отличавшиеся пожарные получили медали «За отвагу на пожаре», «За спасение погибавших» и благодарственные письма из рук почётных гостей. Кроме того, спасатели получили ключи от 11 новых специализированных машин.