Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Криминал

Кражу велосипеда раскрыли полицейские в Брянске

2026, 30 апреля 14:54
Источник фото

Кражу велосипеда раскрыли полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.  

 

В полицию обратился житель Володарского района города Брянска. Из подъезда многоквартирного дома пропал его велосипед. Транспортное средство, оставленное на ночь на лестничной клетке, не было пристёгнуто противоугонным тросом. Ущерб составил почти 9000 рублей.

Стражи порядка задержали подозреваемого в краже. 36-летний житель Брянска не раз уже был судим.

Фигурант рассказал, что возвращался от знакомого, проживающего в том же подъезде. Чужое транспортное средство он взял, чтобы добраться до своего дома, а затем якобы собирался вернуть его обратно.

Фигуранту предъявлено обвинение в краже.

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (15023) брянск (6923) ДТП (2736) ГИБДД (2284) прокуратура (2093) уголовное дело (2042) Александр Богомаз (1970) суд (1789) авария (1653) мчс (1536) коронавирус (1272) умвд (1063)