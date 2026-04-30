2026, 30 апреля 14:54

Кражу велосипеда раскрыли полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился житель Володарского района города Брянска. Из подъезда многоквартирного дома пропал его велосипед. Транспортное средство, оставленное на ночь на лестничной клетке, не было пристёгнуто противоугонным тросом. Ущерб составил почти 9000 рублей.

Стражи порядка задержали подозреваемого в краже. 36-летний житель Брянска не раз уже был судим.

Фигурант рассказал, что возвращался от знакомого, проживающего в том же подъезде. Чужое транспортное средство он взял, чтобы добраться до своего дома, а затем якобы собирался вернуть его обратно.

Фигуранту предъявлено обвинение в краже.