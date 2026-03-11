Автомобилист из Брянска заплатит штраф за попавший на видео и опубликованный в интернете проезд на запрещающий сигнал светофора. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.
Сотрудники Госавтоинспекции города Брянска обнаружили в социальной сети видео с нарушением Правил дорожного движения водителем автомобиля Renault Logan. Ночью 7 марта иномарка проехала на запрещающий сигнал светофора.
Полицейские выяснили, что за рулём машины был 20-летний брянец. На него инспекторы составили административный материал. Нетерпеливому водителю грозит штраф в 1500 рублей.