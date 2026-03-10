Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
ДТП

Водитель скутера погиб в ДТП в Сураже накануне

2026, 10 марта 09:09
Водитель скутера погиб в ДТП в Сураже накануне
Водитель скутера погиб в ДТП в Сураже накануне. Об этом сообщили в региональном ГИБДД. 

 

Утром 9 марта в городе Сураже произошла авария со смертельным исходом. В районе дома № 54 на улице Октябрьской 66-летний мужчина за рулём автомобиля BMW X3 при обгоне врезался в электроскутер. 61-летний водитель средства индивидуальной мобильности поворачивал налево.

Водитель скутера получил тяжёлые травмы. Он умер до приезда скорой медицинской помощи.

Полицейские проводят проверку по факту смертельного дорожно-транспортного происшествия.

