Автовора задержали полицейские в Брянске

Подозреваемого в краже из автомобиля и попытке похитить «ВАЗ 2104» задержали полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился 49-летний житель Бежицкого района Брянска. Из его автомобиля пропали два электрических компрессора, запасное колесо, магнитола и акустические колонки. Машина стояла незапертой во дворе многоквартирного дома, пока заявитель на неделю уезжал в командировку.

За несколько часов стражи порядка установили подозреваемого. 37-летний брянец ранее не раз уже был судим. Мужчину оперативники задержали дома. Похищенные из автомобиля вещи злоумышленник сдал в ломбард, но полицейским удалось их изъять и вернуть владельцу.

Также правоохранители выяснили, что подозреваемый пытался совершить ещё одну кражу. Рецидивист проник в салон «ВАЗ 2104» 31-летнего жителя Бежицкого района и попытался завести ее, скручивая провода. Затем он обратился к водителю микроавтобуса с просьбой отбуксировать автомобиль. Тот протащил его несколько метров, но трос порвался. Затем общаясь с злоумышленником водитель заподозрил неладное и уехал. Угонщик же передумал совершать кражу.

Возбуждены уголовные дела.