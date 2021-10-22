Брянцу грозит до 10 лет за сбор дикой конопли

Полицейские изъяли у злоумышленника почти полкилограмма наркотика.

Житель поселка Нетьинка Брянского района стал фигурантом уголовного дела о незаконном хранении наркотиков.

Как сообщает региональное УМВД, в конце июля брянец собрал в Брянском районе дикорастущую коноплю и хранил ее дома. При обыске полицейские изъяли у него более 455 граммов наркотика.

Жителю Нетьинки грозит от трех до 10 лет заключения.