Брянцу грозит до 10 лет за сбор дикой конопли
Полицейские изъяли у злоумышленника почти полкилограмма наркотика.
Житель поселка Нетьинка Брянского района стал фигурантом уголовного дела о незаконном хранении наркотиков.
Как сообщает региональное УМВД, в конце июля брянец собрал в Брянском районе дикорастущую коноплю и хранил ее дома. При обыске полицейские изъяли у него более 455 граммов наркотика.
Жителю Нетьинки грозит от трех до 10 лет заключения.
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