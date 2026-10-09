Брянец лишился прав и машины за повторное пьяное вождение

2026, 09 октября 09:00

Брянец лишился прав и машины за повторное пьяное вождение. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения. На скамье подсудимых оказался 34-летний житель Суражского района.

18 апреля на улице Октябрьской в городе Сураже сотрудники ГИБДД задержали фигуранта за рулём автомобиля «ВАЗ-21081». Мужчина был нетрезв. Ранее он уже был судим за управление автомобилем в состоянии опьянения.

Суд приговорил виновного к двум с половиной годам принудительных работ, а также лишил права управления транспортными средствами на четыре с половиной года. Автомобиль конфискован в доход государства. В законную силу решение не вступило.