На улице Молодой Гвардии в Брянске рабочие переносят коммуникаций

2026, 17 ноября 16:26

На улице Молодой Гвардии в Брянске рабочие переносят коммуникаций. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В Бежицком районе города Брянска продолжается капитальный ремонт улицы Молодой Гвардии. Подрядчик обновляет два участка дороги от пересечения с улицами XXII Съезда КПСС и Институтской, а также от улицы Вокзальной до улицы Ново-Советской. Общая длина составляет один километр.

Специалисты уже построили тротуары в частном секторе от улицы Вокзальной до улицы Ново-Советской. В настоящее время строители переносят подземных коммуникаций около дома №71 по улице Ново-Советской. Здесь появится широкий тротуар.

Основные работы на проезжей части пройдут в 2027 году. Ремонт делают по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Он обойдётся в 30 миллионов рублей.