Два человека погибли и один пострадал при столкновении двух машин в Навлинском районе

2026, 24 ноября 14:33

Два человека погибли и один пострадал при столкновении двух машин в Навлинском районе. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

В понедельник, 23 ноября, на 394-м километре федеральной автомобильной дороги М-3 «Украина» в Навлинском районе произошло ДТП. 63-летний мужчина за рулём автомобиля Renault выехал на встречную полосу и врезался в Volkswagen.

47-летний водитель Volkswagen и его 43-летний пассажир погибли на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи. 63-летнего автомобилиста с тяжёлыми травмами доставили в больницу.