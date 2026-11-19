Бордовичский водозабор перестраивают за 2,3 миллиарда рублей

2026, 19 ноября 13:03

Бордовичский водозабор в ближайшие два года заметно изменится. Он обеспечивает около 60 процентов брянской воды и подаёт до 75 тысяч кубометров в сутки, а с лета здесь реконструируют сразу пять технологических комплексов – пишет сайт АиФ-Брянск.

На основном объекте уже готов котлован, монтируют несущие конструкции и устанавливают оборудование для переработки воды с осадком. Очищенную воду вернут на повторную очистку, а для обезвоженного осадка построят отдельную площадку.

Заменят также насосные агрегаты, силовые и контрольные кабели, трансформаторы, расходомеры и системы управления подачей воды. Контроль качества, объёмов подачи и потерь планируют автоматизировать, что должно сделать систему надёжнее, а воду в кранах лучше. Работы идут в две смены. На реконструкцию выделено более 2 миллиардов 275 миллионов рублей, а завершить её рассчитывают к концу 2028 года, уточнила начальник пресс-службы городской администрации Оксана Орлова.

Горожанам стоит быть готовыми к временным неудобствам. На этой неделе в девяти домах на улицах Романа Брянского и Авиационной воду отключали на несколько часов из-за плановых работ на местной насосной станции. Общий фон задаёт износ сетей. С начала года на них произошло 523 аварии, и хотя директор МУП «Брянский городской водоканал» Валентин Николаев сообщил, что все их устранили, изношенные участки продолжают заменять.

Любопытно, что жители Брянска платят за воду и канализацию меньше, чем соседи по региону. В Брянске кубометр воды и стоков обходится в 68 рублей 5 копеек, а в Калуге в 107 рублей 8 копеек, в Рязани 78 рублей 17 копеек, в Смоленске 77 рублей 56 копеек.