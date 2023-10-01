Брянец организовал сауну и бильярдный клуб в квартире

Брянец пожаловался вице-мэру на сауну и бильярдный клуб в квартире жилого дома. Об этом рассказали в городской администрации.

Житель поселка Белые Берега обратился к первому заммэра Брянска Сергею Антошину. Он рассказал, что в доме №27 по улице Коминтерна в квартире организован бильярдный клуб и сауна. А из крыши хозяйственной пристройки владелец сделал лоджию. Соседям мешает шум, а участковый на ситуацию повлиять не может.

По указанию Антошина глава Фокинской районной администрации Александр Гаврилов с полицейскими отправились по адресу. Они обнаружили в указанный заявителем квартире комнату с бильярдным столом и сауну в ванной. Владелец объяснил, что пользуется этим сам. Ему же напомнили об ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность.

«После визита представителей власти этот гражданин пообещал принять все меры и больше не беспокоить соседей. Но проблемная квартира все равно будет находиться под нашим контролем. Если понадобится — проведем ночную проверку. Белобережцы могут спать спокойно», — сказал Сергей Антошин.