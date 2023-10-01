Брянец организовал сауну и бильярдный клуб в квартире

Брянец пожаловался вице-мэру на сауну и бильярдный клуб в квартире жилого дома. Об этом рассказали в городской администрации.
Житель поселка Белые Берега обратился к первому заммэра Брянска Сергею Антошину. Он рассказал, что в доме №27 по улице Коминтерна в квартире организован бильярдный клуб и сауна. А из крыши хозяйственной пристройки владелец сделал лоджию. Соседям мешает шум, а участковый на ситуацию повлиять не может.
По указанию Антошина глава Фокинской районной администрации Александр Гаврилов с полицейскими отправились по адресу. Они обнаружили в указанный заявителем квартире комнату с бильярдным столом и сауну в ванной. Владелец объяснил, что пользуется этим сам. Ему же напомнили об ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность.
«После визита представителей власти этот гражданин пообещал принять все меры и больше не беспокоить соседей. Но проблемная квартира все равно будет находиться под нашим контролем. Если понадобится — проведем ночную проверку. Белобережцы могут спать спокойно», — сказал Сергей Антошин.
29.09.2023 15:53
В Вязьме установили памятник электровозу ВЛ-60
В преддверии 20-летия компании ОАО «РЖД» на территории эксплуатационного локомотивного депо Вязьма-Сортировочная открыли памятник электровозу серии ВЛ-60. В торжественном мероприятии приняли участие глава Вяземского района Инна Демидова, заместитель начальника Московской железной дороги Юрий Базаров, а также работники и ветераны железнодорожной отрасли. — Этот труженик магистрали, который сегодня встал на вечную стоянку, – выражение нашей признательности,
27.09.2023 12:47
На татами — юниоры
В Смоленске прошли соревнования дзюдоистов, посвящённые памяти Михаила Егорова. Турнир по дзюдо состоялся в преддверии двух знаменательных дат – 1160-летия со дня основания Смоленска и 80-летия освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков. Сила духа и тела В соревнованиях приняли участие 250 юношей и девушек в возрасте до 15 лет из регионов ЦФО, Республики Беларусь, а также
27.09.2023 12:44
В Вяземском районе проходит Вахта Памяти
Очередная масштабная поисковая экспедиция на смоленской земле объединила 250 бойцов поисковых отрядов из разных российских регионов и Республики Беларусь. 23 сентября 2023 года председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов принял участие в открытии Вахты Памяти в Вяземском районе. На второй день работы поисковики по традиции собрались на открытие завершающей сезон Вахты Памяти у «времянки» —