Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Общество

40% пассажиров общественного транспорта в Брянске имеют льготу

2026, 03 ноября 18:37
40% пассажиров общественного транспорта в Брянске имеют льготу
Источник фото

40% пассажиров общественного транспорта в Брянске имеют льготу. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

 

В Брянске работают 45 муниципальных маршрутов общественного транспорта с регулируемым тарифом. Ежедневно ими пользуются 140 тысяч человек. В год этот показатель составляет более 80 миллионов.

40% пассажиров составляют льготные категории. Бесплатный проезд действует для многодетных семей. Школьники, студенты и пенсионеры оплачивают поездки в размере 55% от стоимости.

В областном центре действуют маршруты с бесплатной пересадкой. Летом к ним добавились автобусы №10 «Пос. Чайковичи — Поликлиника БАЗ», №14 «Ж/д вокзал Орджоникидзеград — Универсам», №16 «Брянск-II — Ст. Снежетьская» и №30 «Больница №2 — Ул.Чичерина». Пересадкой можно воспользоваться в течение одного часа.

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Переулок Северный отремонтировали в Брянске по нацпроекту
02 ноября 16:32
Переулок Северный отремонтировали в Брянске по нацпроекту
Кражу велосипеда за один день раскрыли полицейские в Брянске
02 ноября 10:42
Кражу велосипеда за один день раскрыли полицейские в Брянске
Более 500 метров улицы Донбасской обновили в Брянске по нацпроекту
30 октября 11:49
Более 500 метров улицы Донбасской обновили в Брянске по нацпроекту

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (17065) брянск (7292) ДТП (2912) ГИБДД (2489) прокуратура (2228) уголовное дело (2166) Александр Богомаз (1998) суд (1814) авария (1762) мчс (1591) коронавирус (1272) дороги (1189)