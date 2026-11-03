40% пассажиров общественного транспорта в Брянске имеют льготу

2026, 03 ноября 18:37

40% пассажиров общественного транспорта в Брянске имеют льготу. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В Брянске работают 45 муниципальных маршрутов общественного транспорта с регулируемым тарифом. Ежедневно ими пользуются 140 тысяч человек. В год этот показатель составляет более 80 миллионов.

40% пассажиров составляют льготные категории. Бесплатный проезд действует для многодетных семей. Школьники, студенты и пенсионеры оплачивают поездки в размере 55% от стоимости.

В областном центре действуют маршруты с бесплатной пересадкой. Летом к ним добавились автобусы №10 «Пос. Чайковичи — Поликлиника БАЗ», №14 «Ж/д вокзал Орджоникидзеград — Универсам», №16 «Брянск-II — Ст. Снежетьская» и №30 «Больница №2 — Ул.Чичерина». Пересадкой можно воспользоваться в течение одного часа.