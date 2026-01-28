Брянец отправился в колонию и лишился мотоцикла за пьяное вождение

2026, 28 января 10:42

Брянец отправился в колонию и лишился мотоцикла за пьяное вождение. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Карачевского района вынес приговор по уголовному делу о повторном управлении транспортным средством в состоянии опьянения. На скамье подсудимых оказался 37-летний житель Брянска.

14 июня прошлого года на трассе Орел-Брянск-Смоленск в Карачевском районе фигуранта за рулём мотоцикла Sharmax остановили сотрудники ДПС. У водителя были признаки опьянения, но он отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Ранее задержанный уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение закона.

Суд отправил виновного на год в колонию строгого режима. Мотоцикл конфискован в доход государства. Приговор не вступил в законную силу.