Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Происшествия

Брянец отправился в колонию и лишился мотоцикла за пьяное вождение

2026, 28 января 10:42
Брянец отправился в колонию и лишился мотоцикла за пьяное вождение
Источник фото

Брянец отправился в колонию и лишился мотоцикла за пьяное вождение. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

Суд Карачевского района вынес приговор по уголовному делу о повторном управлении транспортным средством в состоянии опьянения. На скамье подсудимых оказался 37-летний житель Брянска. 

14 июня прошлого года на трассе Орел-Брянск-Смоленск в Карачевском районе фигуранта за рулём мотоцикла Sharmax остановили сотрудники ДПС. У водителя были признаки опьянения, но он отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Ранее задержанный уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение закона. 

Суд отправил виновного на год в колонию строгого режима. Мотоцикл конфискован в доход государства. Приговор не вступил в законную силу.

Метки: ,

Читайте также

Человек пострадал при атаке дронов в Погарском районе
28 января 08:28
Человек пострадал при атаке дронов в Погарском районе
Перевозившего мигрантов из Африки гражданина Беларуси брянский суд отправил под арест за хулиганство
27 января 18:50
Перевозившего мигрантов из Африки гражданина Беларуси брянский суд отправил под арест за хулиганство
Брянские биатлонисты стали вторыми на чемпионате ЦФО
27 января 17:37
Брянские биатлонисты стали вторыми на чемпионате ЦФО

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (13994) брянск (6765) ДТП (2663) ГИБДД (2187) прокуратура (2015) уголовное дело (1966) Александр Богомаз (1792) суд (1783) авария (1627) мчс (1475) коронавирус (1272) умвд (1020)