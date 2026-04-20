Брянец получил условное наказание за покушение на мошенничество с выплатами

2026, 20 апреля 12:22

Брянец получил условное наказание за покушение на мошенничество с выплатами. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Суражского района вынес приговор по уголовному делу о покушении на мошенничество при получении выплат. Приговор выслушал 59-летний житель города Клинцы.

Мужчина для получения права на жилищный сертификат фиктивно зарегистрировался в деревне Беловодка Суражского района. В марте 2024 года он подал в районную администрацию заявление о принятии его на учёт в качестве нуждающегося в жильё как добровольно выехавший из зоны проживания с правом на отселение. Но получить из федерального бюджета почти 3,9 млн рублей ему не удалось. Преступление пресекли сотрудники правоохранительных органов.

Суд приговорил виновного условному лишению свободы. Решение в законную силу не вступил.