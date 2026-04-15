На вокзале Брянск-Льговский в четверг откроют досмотровые зоны

2026, 15 апреля 13:53

На вокзале Брянск-Льговский в четверг откроют две досмотровые зоны. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

С четверга, 16 апреля, на вокзале Брянск-Льговский начнут работу досмотровые зоны. Они размещены на двух входах в здание: со стороны улицы Белорусской и с платформы №1. Теперь попасть внутрь пассажиры смогут только пройдя через рамку металлодетектора и проверив сумки на рентгенотелевизионном оборудовании. Нововведения направлены на обеспечение безопасности.

Выход с платформы №1 в город осуществляется через ворота и без досмотра.

Фото: Московская железная дорога