Для участников СВО в Брянской области действуют 100 мер поддержки

2026, 13 апреля 17:53
Для участников СВО в Брянской области действуют 100 мер поддержки. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

 

На еженедельном совещании губернатора Брянской области с заместителями речь шла о социальной поддержке участников специальной операции и членов их семей. Всего в регионе 100 мер поддержки за счёт средств федерального, областного и муниципального бюджетов.

Так, для участников специальной военной операции предусмотрена единовременная денежная выплата в один миллион рублей при поступлении на военную службу по контракту и при призыве на военную службу по мобилизации. При поступлении в формирование «БАРС-Брянск» добровольцы получают 150 и 300 тысяч рублей в зависимости от срока заключения контракта. При ранении единовременная денежная выплата составляет 100, 200 и 400 тысяч рублей в зависимости от степени тяжести полученного увечья,

Кроме того, для военнослужащих действуют льготная газификация и предоставление бесплатных земельных участков.

«2 млн рублей — единовременная выплата родителям, вдовам и детям погибшего участника специальной военной операции, 63 890 рублей — наша уникальная мера поддержки, ежемесячная выплата родителям и вдове погибшего, равная среднемесячной заработной плате по региону», — уточнил Александр Богомаз.

