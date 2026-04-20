Белорусское землячество навело порядок на могилах брянских партизан

2026, 20 апреля 13:19

Организация белорусов Брянщины в Международный день памятников и исторических мест навело порядок на могилах в Навлинском районе, — рассказали в паблике «Деснянская волна».

Субботник провели члены землячества во главе с Николаем Голосовым и местные активисты – ветераны, сотрудники музея, библиотеки и студенты, которые прибрали могилы Луки Максименко и Виктора Почекина – известных руководителей в Навле. Первый был уроженцем Беларуси, секретарём райкома компартии, после войны возглавлял лесную службу Брянской области, второй родился в далёком Оренбурге, строил дирижабли, спасал папанинцев. Обоих объединяет то, что во время войны они партизанили в Навлинских лесах, работали на брянской земле.

— Ваше неравнодушное отношение к нашей общей родной истории, к укреплению дружбы, братства, мира и согласия между народами, очень важно всегда и актуально сегодня в Год единства народов России. Этим целям посвящена деятельность нашей организации и мы рады найти в вас наших друзей и единомышленников, — подчеркнул Николай Голосов выражая благодарность всем, кто принял участие в благородном деле.

Фото: Григория Кожурина