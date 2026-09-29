Брянские полицейские изъяли более шести килограммов наркосодержащего растения

2026, 29 сентября 08:36

Брянские полицейские изъяли более шести килограммов наркосодержащего растения из дома ранее судимого жителя Комаричского района. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Правоохранители получили доказательства причастности 53-летнего жителя Комаричского района к незаконному обороту наркотиков. Ранее он уже был судим за сбыт запрещённых веществ.

В домовладения фигуранта в селе Евдокимовка стражи порядка обнаружили более 30 полимерных пакетов и стеклянную банку с веществом растительного происхождения. Всего из незаконного оборота изъяли более шести килограммов наркотиков.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранта суд заключил под стражу на время следствия.