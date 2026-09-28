Жительница Брянска получила условный срок за финансировании нежелательной организации

2026, 28 сентября 16:33

Жительница Брянска получила условный срок за финансировании нежелательной организации. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Володарского района города Брянска вынес приговор по уголовному делу о финансировании нежелательной организации. На скамье подсудимых оказалась 55-летняя жительница областного центра. С ноября 2022 года по март 2023 года женщина переводила деньги на деятельность иностранной организации, признанной нежелательной на территории России.

Суд назначил виновной условное лишение свободы, а также запретил заниматься сбором и анализом информации в интернете в отношении запрещённых или нежелательных организаций и администрированием интернет-ресурсов. Телефон женщины конфискован в доход государства. Решение в законную силу не вступило.