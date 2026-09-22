Суд лишил страдающего заболеванием брянца водительского удостоверения

2026, 22 сентября 11:45

Суд лишил жителя Навли, страдающего заболеванием, водительского удостоверения. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудники надзорного ведомства выявили нарушение исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. Житель посёлка Навля страдал заболеванием, включенным в перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами. При этом у мужчины есть действующее водительское удостоверение.

Прокурор обратился с исковыми заявлениями в суд. Высшая инстанция удовлетворила требования о прекращении права управления транспортными средствами. Решение не вступило в законную силу.