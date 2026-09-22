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Суд лишил страдающего заболеванием брянца водительского удостоверения

2026, 22 сентября 11:45
Суд лишил страдающего заболеванием брянца водительского удостоверения
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Суд лишил жителя Навли, страдающего заболеванием, водительского удостоверения. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Сотрудники надзорного ведомства выявили нарушение исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. Житель посёлка Навля страдал заболеванием, включенным в перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами. При этом у мужчины есть действующее водительское удостоверение.

Прокурор обратился с исковыми заявлениями в суд. Высшая инстанция удовлетворила требования о прекращении права управления транспортными средствами. Решение не вступило в законную силу.

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