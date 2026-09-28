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Егор Ковальчук официально вступил в должность губернатора Брянской области

2026, 28 сентября 17:12
Егор Ковальчук официально вступил в должность губернатора Брянской области
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В областном центре прошла торжественная церемония вступления в должность губернатора Брянской области Егора Ковальчук. 

Председатель избирательной комиссии Брянской области Елена Анненкова отметила, что выборы признаны состоявшимися и действительными. Егор Ковальчук получил 493 тысяч 890 голосов избирателей.  Елена Анненкова вручила ему удостоверение губернатора Брянской области. Избранный глава региона принёс присягу.  

«Клянусь при осуществлении полномочий губернатора Брянской области соблюдать Конституцию Российской Федерации, Устав и законы Брянской области, честно и добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности, служить процветанию области и благополучию ее жителей!» – сказал Егор Ковальчук.

После присяги Егору Ковальчуку вручили символ губернатора Брянской области.

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