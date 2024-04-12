Брянские полицейские пресекли деятельность финансовой пирамиды

Брянские полицейские задержали организаторов финансовой пирамиды. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Оперативники экономической безопасности МВД России вместе с коллегами из Брянской области и сотрудниками регионального ФСБ пресекли деятельность финансовой пирамиды. Шесть человек задержаны по подозрению в мошенничестве.

С октября 2018 по март 2024 года фигуранты называл себя представителями международной торговой сети. Они арендовали офисы в Брянской и Свердловской областях.

«Предлагая всем желающим создать собственный бизнес с высоким доходом, они требовали от клиентов сразу же, в день обращения внести вступительный взнос в размере не менее 180 тысяч рублей. В случае отсутствия финансовых возможностей убеждали оформить кредит. Взамен выдавали товары, а также клубные карты компании и карты скидок на туристический отдых», – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сообщники работали по принципу финансовой пирамиды. Те, кто вовлекал в организацию знакомых, получали 100 долларов.

«Оперативниками при поддержке сотрудников Росгвардии на территории Брянска, Москвы и Екатеринбурга проведено 15 обысков в офисных помещениях и жилищах подозреваемых. Обнаружены и изъяты компьютерная техника, носители информации, средства связи, банковские карты, денежные средства, договоры об оказании маркетинговых услуг и другие предметы, имеющие доказательственное значение», – сообщила Ирина Волк.

Следователи возбудили уголовное дело. Фигурантов взяли под стражу.