Брянские полицейские раскрыли кражу дорогого виски из магазина
Брянские полицейские задержали женщину, подозреваемую в краже дорогой бутылки виски из магазина. Об этом сообщили в региональном УМВД.
В полицию о краже сообщили сотрудники магазина в областном центре. Воспользовавшись моментом посетительница вынесла из торгового зала бутылку виски стоимостью 6000 рублей.
Оперативники уголовного розыска установили личность злоумышленницы. 30-летняя жительница Фокинского района в этом году уже привлекалась к уголовной ответственности за мелкое хищение.
Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дело по статье «Кража».
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