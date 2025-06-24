Брянские полицейские разыскали перевозившую людей на капоте машины женщину
Брянские полицейские разыскали женщину, перевозившую людей на капоте машины. Об этом сообщили в региональном УМВД.
В социальной сети сотрудники Госавтоинспекции обнаружили видеоролик, зафиксировавший факт нарушения Правил дорожного движения. Правоохранители установили, что 14 июня 2025 года ранним утром в районе дома №100 по проспекту Ленина в Советском районе Брянска 25-летняя женщина за рулём автомобиля «Baic X35» перевозила на капоте двух подпуг. На камеру телефона их снимала ещё одна девушка.
На водителя стражи правопорядка составили административные протоколы. Полицейские устанавливают личности пассажирок.