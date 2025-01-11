Брянские следователи выясняют причину гибели двух человек на пожаре в жилом доме в Почепском районе. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Вечером 10 января в Почепский межрайонный следственный отдел поступило информация о пожаре в Почепском районе. На улице улице Молодежной в деревне Третьяки загорелся частный жилой дом. Спасатели обнаружили тела двух человек, 1962 и 1971 годов рождения.

По предварительной версии экспертов пожар произошёл из-за неисправного электрического обогревателя. А люди погибли, отравившись угарным газом.

Правоохранители проводят процессуальную проверку.