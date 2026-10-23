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Четыре человека ранены при атаках ВСУ в Брянской области

2026, 23 октября 18:03
Четыре человека ранены при атаках ВСУ в Брянской области
Источник фото

Четыре человека ранены при атаках ВСУ в Брянской области. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Егор Ковальчук.  

 

23 октября дрон атаковал село Городище Погарского района. Ранения получили 47-летний мужчина и его 67-летняя мать.

В селе Крутая Буда Стародубского городского округа 56-летний житель наступил на взрывное устройство. Мужчина лишился ноги. 

Кроме того, беспилотник напал на гражданский автомобиль в селе Каташин Новозыбковского района. В больницу с травмами попал 35-летний водитель.

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