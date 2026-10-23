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Брянец получил судимость за выращивание наркотикосодержащего растения

2026, 23 октября 17:30
Брянец получил судимость за выращивание наркотикосодержащего растения
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Брянец получил судимость за выращивание наркотикосодержащего растения. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Суд Бежицкого района города Брянска вынес приговор по уголовному делу об изготовлении наркотических средств. На скамье подсудимых оказался 41-летний житель областного центра. 

Осенью прошлого года мужчина купил через интернет семена наркотикосодержащего растения. Дома он вырастил его с помощью спецоборудования. Растения он приготовил к употреблению и хранил. В апреле 2026 года более 363 граммов запрещённого вещества изъяли сотрудники правоохранительных органов.

​Суд приговорил виновного к условному лишению свободы. Решение не вступило в законную силу.

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