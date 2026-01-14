Брянские стражи порядка за пару часов раскрыли кражу денег с банковской карты

2026, 14 января 13:09

Брянские стражи порядка за пару часов раскрыли кражу денег с банковской карты. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась 36-летняя жительница Фокинского района Брянска. Женщина получила смс-сообщения об оплате чужих покупок в супермаркетах со своей банковской карты. Так она узнала, что потеряла платежное средство. Заявительница заблокировала карту, но злоумышленник успел потратить около 9500 рублей.

За несколько часы полциеские установили личность подозреваемой в хищении денег со счёта. 61-летняя жительница Брянска ранее закон не нарушала. Женщина пояснила, что нашла карту на улице и решила ей воспользоваться.

Возбуждено уголовное дело.