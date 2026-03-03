Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Брянские артисты цирковой студии победили на всероссийском конкурсе

2026, 03 марта 18:34
Брянские артисты цирковой студии победили на всероссийском конкурсе. Об этом сообщили в соцсетях губернаторского дворца имени Юрия Гагарина.

 

На всероссийском фестивале-конкурсе «Наследие нации» с успехом выступили воспитанники цирковой студии «Импульс» Брянского губернаторского дворца имени Юрия Гагарина. Гран-при завоевал групповой номер со скакалками «Барыня». Лауреатами первой степени стали Милкна Калачева с номером «Эквилибр на стоялках» и Александра Данилина с пластическим этюдом «Сакура».

Ребята представят студию в финале конкурса в Москве. Он состоится в декабре 2026 года.

 

