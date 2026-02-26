Брянские депутаты утвердили новую меру поддержки многодетных семей

2026, 26 февраля 12:45

Брянские депутаты утвердили новую меру поддержки многодетных семей. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

На заседании Брянской областной думы депутаты поддержали введение новой мера поддержки семей с детьми. Молодые семьи при рождении третьего и последующих детей с 1 января текущего года будут получать по 300 тысяч рублей. Выплату предоставят гражданам РФ, проживающим в Брянской области не менее одного года на момент рождения ребенка и при условии регистрации малыша в регионе.