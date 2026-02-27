Иномарка сбила двух человек и врезалась в «КамАЗ» на брянской трассе

2026, 27 февраля 15:35

Иномарка сбила двух человек и врезалась в «КамАЗ» на брянской трассе накануне. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Ранним утром 26 февраля на 164-м км автомобильной дороги федерального значения Р-120 «Орёл — Брянск — Смоленск — граница с Республикой Беларусь» в Жуковском районе. 47-летний мужчина за рулём автомобиля Kia Rio сбил двух пешеходов 24 и 25 лет. Мужчины ремонтировали «КамАЗ», припаркованный на проезжей части. Иномарка врезалась в грузовик.

Оба пешехода с тяжёлыми травмами попали в больницу. Полицейские проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия.