Брянский суд не смягчил приговор группе «автоподставщиков». Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В законную силу приговор Советского районного суда Брянска по уголовному делу о мошенничестве в сфере страхования.

С октября 2020 года по январь 2021 года восемь жителей областного центра в возрасте от 24 до 40 лет не менее четырёх раз инсценировали дорожно-транспортные происшествия. Они использовали машины престижных марок с высокой стоимостью деталей. Организованная группа у страховых компаний похитила более 2,3 млн рублей.

Суд приговорил виновных к лишению свободы на сроки от года до 4 лет. Некоторые осужденные оспорили решение в апелляционном порядке. Но Брянский областной суд оставил приговор в силе.