Брянский суд не смягчил приговор группе «автоподставщиков»
Брянский суд не смягчил приговор группе «автоподставщиков». Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
В законную силу приговор Советского районного суда Брянска по уголовному делу о мошенничестве в сфере страхования.
С октября 2020 года по январь 2021 года восемь жителей областного центра в возрасте от 24 до 40 лет не менее четырёх раз инсценировали дорожно-транспортные происшествия. Они использовали машины престижных марок с высокой стоимостью деталей. Организованная группа у страховых компаний похитила более 2,3 млн рублей.
Суд приговорил виновных к лишению свободы на сроки от года до 4 лет. Некоторые осужденные оспорили решение в апелляционном порядке. Но Брянский областной суд оставил приговор в силе.
Читайте также
Новости регионов
Спросить у губернатора
В Смоленске с 29 сентября по 3 октября прошёл главный молодёжный образовательный форум региона «Смола-2025». На базе спортивно-оздоровительного комплекса «Смена» собрались более 75 ребят в возрасте от 18 до 35 лет –не только со всей Смоленской области, но и из братской Белоруссии. С участниками форума встретился и пообщался губернатор Василий Анохин. По его словам, беседа
От реабилитации до трудоустройства
Сегодня поддержка участников СВО — это общенациональный приоритет. Вопросы, касающиеся защитников, ежедневно находятся в центре внимания Правительства региона и лично губернатора Василия Анохина. Эти же темы поднимались в ходе расширенного заседания комиссии Государственного Совета РФ по вопросам поддержки ветеранов боевых действий — участников СВО и членов их семей, участником которого стал губернатор Василий Анохин. Отметим,
Инициатива приветствуется
Краткие итоги участия региона в масштабной выставке в Минске. Инновационные платформы, новейший наземный беспилотник и современный БПЛА с оптико-электронными системами… Все это и многое другое представила Смоленская область на международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Беларусь». Она состоялась в Минске на прошлой неделе. Мероприятие объединило более 510 компаний из 24 стран. Среди них — 290 российских предприятий из