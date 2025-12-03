Для выезда из Брянской области в Республику Беларусь детям понадобится загранпаспорт

2025, 03 декабря 11:49

Для выезда из Брянской области в Республику Беларусь детям понадобится загранпаспорт. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы безопасности Пограничного управления по региону.

Внесены изменения в Федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». С 20 января 2026 года выехать за границу несовершеннолетним гражданам можно будет только при наличии заграничного паспорта. Для детей младше 14 лет свидетельство о рождении больше не будет документом, действительным для пересечения госграницы России, в том числе и в Республику Беларусь из Брянской области.

Дети, которые покинут страну до 20 января, смогут вернуться по свидетельству о рождении.