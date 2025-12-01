Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
В «Лесных сараях» в Брянске газоны огородили бетонными блоками

2025, 01 декабря 15:30
В «Лесных сараях» в Брянске газоны огородили бетонными блоками
В «Лесных сараях» в Брянске газоны от машин огородили бетонными блоками. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

В «Лесных сараях» в Советском районе Брянска в минувшую пятницу коммунальщики «спасали» газоны. На зелёной зоне регулярно парковались местный автомобилисты. Для борьбы с нерадивыми водителями дорожники использовали бетонные блоки. 

«Мы совместно с сотрудниками ГАИ добились того, чтобы владельцы транспортных средств убрали свои автомобили с зелёной зоны, а затем установили по периметру бетонные блоки, ограничивающие туда въезд», — рассказала заместитель главы районной администрации Наталья Смирнова.

Замглавы уточнила, что весной газон восстановят и огородят высоким бордюром, чтобы машины не смогли заехать. Блоки после этого уберут.

