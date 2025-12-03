Женский хоккейный турнир прошёл в Трубчевске

Женский хоккейный турнир прошёл в Трубчевске в честь Дня матери. Об этом рассказали в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В минувшие выходные в физкультурно-оздоровительном комплексе «Вымпел» в городе Трубчевске прошёл турнир по хоккею среди женских команд. Мероприятие посвятили Дню матери.

На лёд вышли команды «Вымпел Леди» из Трубчества, «Сокол» из посёлка Суземка и «Авангард» из посёлка Климово. Третье место заняли хоккеистки из Климово. Вторым стал «Вымпел». Победа досталась «Соколу». Лучшими игроками турнира признаны Дарья Смирнова («Вымпел»), Анастасия Ивотская («Сокол») и Елена Коврижко («Авангард»).