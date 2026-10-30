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Брянский суд обязал чиновников заплатить покусанной бездомной собакой девочке

2026, 30 октября 14:34
Брянский суд обязал чиновников заплатить покусанной бездомной собакой девочке
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Брянский суд обязал чиновников заплатить девочке, покусанной бездомной собакой. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

В надзорное ведомство пожаловалась жительница посёлка Выгоничи. В феврале 2026 года на улице Больничной на её 12-летнюю дочь напала безнадзорная собака. Животное укусило ребёнку за ногу. Девочке потребовалась медицинская помощь.

Прокурор обратился с иском о компенсации морального вреда в суд. Высшая инстанция взыскала с администрации Выгоничского района 40 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.

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