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Культура

Брянский ансамбль завоевал Гран-при международного фестиваля «Славянские встречи»

2026, 30 октября 12:07
Брянский ансамбль завоевал Гран-при международного фестиваля «Славянские встречи»
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Брянский ансамбль завоевал Гран-при международного фестиваля «Славянские встречи». Об этом сообщили в соцсетях губернаторского дворца имени Юрия Гагарина.

 

29 октября в городе Смоленске завершился международный фестиваль-конкурс  народных исполнительских искусств «Славянские встречи». Он объединил творческие коллективы, солистов и педагогов из разных стран.

Фольклорный ансамбль «ПО-ВИЛЮЛЬКАМ» отдела народного творчества губернаторского дворца имени Юрия Гагарина успешно представил Брянскую область. Коллектив завоевал Гран-при конкурса. Благодарственными письмами отмечены педагог Анастасия Артамонова и концертмейстер Артем Артамонов.

 

Фото: Международный проект «Фольклор народов Мира»

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