Брянский ансамбль завоевал Гран-при международного фестиваля «Славянские встречи». Об этом сообщили в соцсетях губернаторского дворца имени Юрия Гагарина.
29 октября в городе Смоленске завершился международный фестиваль-конкурс народных исполнительских искусств «Славянские встречи». Он объединил творческие коллективы, солистов и педагогов из разных стран.
Фольклорный ансамбль «ПО-ВИЛЮЛЬКАМ» отдела народного творчества губернаторского дворца имени Юрия Гагарина успешно представил Брянскую область. Коллектив завоевал Гран-при конкурса. Благодарственными письмами отмечены педагог Анастасия Артамонова и концертмейстер Артем Артамонов.
Фото: Международный проект «Фольклор народов Мира»