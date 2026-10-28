У строящегося Храма в посёлка Стеклянная Радица освятили крест и купол

2026, 28 октября 16:34

У строящегося Храма в посёлка Стеклянная Радица освятили крест и купол. Об этом рассказали на странице церкви в соцсети.

В посёлка Стеклянная Радица (станция Пунка) Брянского района продолжается строительство Храма во имя Святителя Николая, Архиепископа Мир Ликийскийх Чудотворца. 27 октября прошёл чин освящения Креста и Купола.

Мероприятие провёл Благочинный Дятьковского округа Брянской Епархии иерей Павел Корнеев в сослужении настоятеля храма иерея Дионисия Кузнецова. В богослужении участвовали алтарники Павел Бурлака и зампредседателя Общественной палаты Брянской области Артём Сухоломкин,

На торжестве присутствовали глава Стекляннорадицкой сельской администрации Галина Потапенко, жители и гости посёлка.