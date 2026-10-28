Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Общество

У строящегося Храма в посёлка Стеклянная Радица освятили крест и купол

2026, 28 октября 16:34
У строящегося Храма в посёлка Стеклянная Радица освятили крест и купол
Источник фото

У строящегося Храма в посёлка Стеклянная Радица освятили крест и купол. Об этом рассказали на странице церкви в соцсети. 

 

В посёлка Стеклянная Радица (станция Пунка) Брянского района продолжается строительство Храма во имя Святителя Николая, Архиепископа Мир Ликийскийх Чудотворца. 27 октября прошёл чин освящения Креста и Купола.

Мероприятие провёл Благочинный Дятьковского округа Брянской Епархии иерей Павел Корнеев в сослужении настоятеля храма иерея Дионисия Кузнецова. В богослужении участвовали алтарники Павел Бурлака и зампредседателя Общественной палаты Брянской области Артём Сухоломкин, 

На торжестве присутствовали глава Стекляннорадицкой сельской администрации Галина Потапенко, жители и гости посёлка.

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Президент России присвоил звание «Мать-героиня» жительнице Брянщины
28 октября 13:49
Президент России присвоил звание «Мать-героиня» жительнице Брянщины
Брянские педагоги вышли в финал всероссийского конкурса «Лига вожатых»
28 октября 13:20
Брянские педагоги вышли в финал всероссийского конкурса «Лига вожатых»
Виновный в даче взятки полицейскому брянец не разжалобил суд
28 октября 12:37
Виновный в даче взятки полицейскому брянец не разжалобил суд

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (16998) брянск (7282) ДТП (2910) ГИБДД (2485) прокуратура (2224) уголовное дело (2163) Александр Богомаз (1998) суд (1813) авария (1760) мчс (1590) коронавирус (1272) дороги (1184)