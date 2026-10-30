Cерию магазинных краж и грабёж раскрыли за один день полицейские в Брянске

2026, 30 октября 12:43

Cерию магазинных краж и грабёж раскрыли за один день полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась директор магазина самообслуживания в Фокинском районе Брянска. При просмотре видеозаписей с камер наблюдения сотрудники выявили факт кражи трёх бутылок крепкого алкоголя. Спиртное без оплаты вынес в своем рюкзаке мужчина. Ущерб составил почти 3000 рублей.

В тот же день участковые уполномоченные полиции задержали подозреваемого в хищении. Им оказался ранее судимый 30-летний уроженец Смоленской области.

Правоохранители выяснили, что фигурант причастен ещё к трём кражам и грабежу. Общая сумма ущерба составила почти 20 тысяч рублей. Стражи порядка возбудили уголовные дела.