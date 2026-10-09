Брянский суд обязал чиновников заплатить покусанной собакой пенсионерке

2026, 09 октября 10:43

Брянский суд обязал чиновников заплатить покусанной собакой пенсионерке. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В надзорное ведомство обратилась 70-летняя жительница Суземского района. 10 апреля 2026 года женщина проезжала на велосипеде по селу Негино. На пенсионерку напала безнадзорная собака и укусила за голень. Заявительнице потребовалось длительное лечение, что повлекло ухудшение состояния её здоровья.

Прокурор обратился в суд с иском о взыскании с местной администрации компенсации морального вреда. Высшая инстанция обязала чиновников выплатить пострадавшей 40 тысяч рублей.