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Брянский суд обязал чиновников заплатить покусанной собакой пенсионерке

2026, 09 октября 10:43
Брянский суд обязал чиновников заплатить покусанной собакой пенсионерке
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Брянский суд обязал чиновников заплатить покусанной собакой пенсионерке. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

В надзорное ведомство обратилась 70-летняя жительница Суземского района. 10 апреля 2026 года женщина проезжала на велосипеде по селу Негино. На пенсионерку напала безнадзорная собака и укусила за голень. Заявительнице потребовалось длительное лечение,  что повлекло ухудшение состояния её здоровья.

Прокурор обратился в суд с иском о взыскании с местной администрации компенсации морального вреда. Высшая инстанция обязала чиновников выплатить пострадавшей 40 тысяч рублей.

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