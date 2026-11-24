Брянск и Грозный становятся ближе

2026, 24 ноября 13:14

У Брянска и Грозного больше общего, чем кажется при взгляде на карту. Оба города – столицы приграничных регионов, оба носят звание города воинской славы, а ещё они побратимы.

За то, чтобы это родство работало на деле, отвечает представительство Главы Чеченской Республики в Брянской области. Его учредили указом Рамзана Кадырова, тем же документом представителем назначен Шамсудин Пацагов, а его заместителем стал Руслан Пацагов. Задача у них понятная – укреплять дружбу, культурные и экономические связи двух регионов.

Недавно Шамсудин Пацагов провёл рабочую встречу с губернатором Брянской области Егором Ковальчуком. «Уверен, что с приходом нового губернатора развитие отношений продолжится», – говорит он и добавляет, что работы впереди ещё много.

Начав работать в Брянской области, представительство стало выстраивать отношения с органами власти и с землячествами других народов, живущих на Брянщине. Познакомиться со всеми национальными объединениями помог департамент внутренней политики, который отвечает за межнациональные отношения. Особенно Пацагов рад сотрудничеству с белорусским землячеством. Его возглавляет Николай Иванович Голосов, старейший среди руководителей национальных объединений, чья работа наглядно показывает, что такое «народная дипломатия».

Забот у чеченского землячества сейчас прибавилось. На Брянщину прибыли бойцы подразделений «Ахмат-Россия» и «Ахмат-Север», которые укрепили безопасность приграничных районов на южном направлении. Представительство помогает военнослужащим обустроить быт и решить другие вопросы. Заметную роль в этой работе играет президент областной федерации дзюдо Саид Иноркаев.

Поддержать бойцов вызвались многие. Пацагов благодарит за это председателя Брянского областного суда Александра Курганова и судейскую коллегию, начальника управления судебного департамента Эдуарда Аблязова, а также главу администрации Дятьковского района Павла Валяева, который откликнулся первым. Не остались в стороне и брянские предприниматели, среди которых арендаторы леса Олег Евдачев, Дмитрий Лобачев, Яков Такваров, строитель Александр Гавричков, начальник службы безопасности «Мираторга» Иван Шапочкин, а также Антон Абушенко, Марат Шайдуллин, Роман Камозин, Александр Куриленко и Салман Эльпиев.

Есть у двух регионов и общая страница истории. Уроженец Трубчевского района Георгий Ефремович Коваленко с 1944 года был председателем Брянского облисполкома, первым советским «губернатором» области. Позже он шесть лет руководил Грозненской областью в той же должности. Чечня понравилась ему настолько, что перед пенсией он вернулся в Грозный и прожил там до самой смерти в 1991 году.

По словам Руслана Пацагова, впереди ещё много хороших дел, которые сделают Брянщину и Чечню ближе друг другу.

Фото: представительство главы Чеченской республики; Шамсудин Пацагов; Григорий Кожурин