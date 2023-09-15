Город32

Брянский суд отправил в колонию орловчанина за хранение наркотиков

2023, 15 сентября 18:39 Происшествия
Брянский суд отправил в колонию орловчанина за хранение наркотиков
Источник фото

Брянский суд отправил в колонию на 13 лет орловчанина за хранение 67 килограммов наркотиков. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

Вступил в силу приговор Суземского районного суда о незаконном хранении крупной партии запрещенных веществ. 

27 июня 2022 года житель Орловской области подобрал пакеты с различными наркотическими средствами общей массой более 67 килограммов и  положил их в багажник своего автомобиля. Мужчину задержали сотрудники полиции на территории Суземского района. Наркотики изъяли из незаконного оборота.

Суд приговорил виновного к 13 годам в колонии строгого режима и штрафу в 200 тысяч рублей. Также машины осужденного конфисковали в доход государства. 

Адвокат обжаловал приговор. Апелляционная инстанция Брянского областного суда жалобы отклонила.

Читайте также
20 машин вручили пожарно-спасательным подразделениям Брянщины
15 сентября 17:30
20 машин вручили пожарно-спасательным подразделениям Брянщины
Двум брянцам грозит до четырех лет тюрьмы за три срубленные сосны
15 сентября 16:34
Двум брянцам грозит до четырех лет тюрьмы за три срубленные сосны
Браконьер лишился снегохода за убийство лося в Суражском районе
15 сентября 14:54
Браконьер лишился снегохода за убийство лося в Суражском районе
Брянский ансамбль вернулся из творческого тура по Донбассу
15 сентября 14:31
Брянский ансамбль вернулся из творческого тура по Донбассу

Новости регионов

15.09.2023 15:56
Перевозки пассажиров по железной дороге в Смоленской области выросли на 15,5% за 8 месяцев
В январе — августе 2023 года с железнодорожного и пригородного вокзалов в Смоленске отправлено 647,9 тыс. пассажиров, что на 15,5% больше показателя аналогичного периода прошлого года. При этом в пригородном сообщении перевезено 138,7 тыс. человек (+12,4%), в дальнем следовании – 509,2 тыс. человек (+16,3%). Наиболее востребованными были рейсы из Смоленска в Москву и Минск, а
12.09.2023 16:32
Движение автомобилей на переезде 320 км перегона Сафоново — Милохово в Смоленской области будет ограничено 18 сентября из-за ремонтных работ
 18 сентября с 3:00 до 12:00 на переезде 320 км перегона Сафоново-Милохово, расположенном в районе улицы Районная подстанция города Сафоново в Смоленской области, будут проводиться ремонтные работы, а движение автотранспорта закрыто. Объезд для грузового автотранспорта — через переезд 2 км (ул. Сенная) и путепровод 315 км Сафоново — Бараново, для легкового — через путепровод 318
11.09.2023 15:08
Реорганизация движения и парковочного пространства на привокзальной площади в Смоленске позволит обеспечить комфорт пассажиров
На привокзальной площади станции Смоленск с 14 по 17 сентября пройдут работы по реорганизации схемы движения и парковочного пространства, направленные на обеспечение безопасности и комфортных условий подъезда к вокзалу. Так, по периметру площади будет организована зона «короткой» остановки — на 5 минут, для посадки и высадки пассажиров. В центре обустроят платную парковку для длительной стоянки
08.09.2023 14:22
Расписание некоторых пригородных поездов межрегиональных маршрутов Смоленской, Брянской, Калужской областях изменится с 8 сентября по 1 октября на период ремонта пути
С 8 сентября по 1 октября расписание некоторых пригородных поездов, курсирующих между  Смоленской, Брянской и Калужской областями, изменится в связи с проведением капитального ремонта пути на однопутном участке Сельцо – Ржаница – Тросна в Брянской области. Работы будут организованы в 72-часовые технологические «окна», с 03:30 пятницы по 03:30 понедельника. Обращаем внимание пассажиров, что в связи

Актуальные темы

Происшествия
ДТП с пострадавшими произошло в Выгоничском районе
Происшествия
Две женщины пострадали в ДТП на брянской трассе
Лента новостей
18 сертификатов на жильё вручили брянским детям-сиротам
Происшествия
Мужчина погиб в ДТП на трассе в Выгоничском районе
Общество
Муниципальные стипендии получили юные брянцы

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

«Ростелеком» оцифровал центр спортивной подготовки в Брянской области
«Ростелеком» оцифровал центр спортивной подготовки в Брянской области

«Ростелеком» построил телекоммуникационную инфраструктуру для центра спортивной подготовки, расположенного в Брянске на базе стадиона «Десна» (ул. Кромская, д. 48А/1).

Погрузка на железной дороге в Брянской области выросла на 3,5% в январе-августе
Погрузка на железной дороге в Брянской области выросла на 3,5% в январе-августе

В январе-июле текущего года погрузка на сети ОАО «РЖД» в Брянской области составила более 1,5 млн тонн, что на 3,5% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Брянскэнерго за семь месяцев исполнило более тысячи договоров на технологическое присоединение
Брянскэнерго за семь месяцев исполнило более тысячи договоров на технологическое присоединение

В филиале ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» подвели итоги работы по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям (ТП) за семь месяцев 2023 года.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Грамотное кредитование: советы Россельхозбанка о выборе подходящей программы
Грамотное кредитование: советы Россельхозбанка о выборе подходящей программы

Кредитование – это практика, плотно вошедшая в нашу жизнь. А финансовая грамотность стала важным навыком человека. О том, на что стоит обратить внимание при выборе кредитного продукта, рассказал директор Брянского филиала Россельхозбанка Андрей Седов.