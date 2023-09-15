Брянский суд отправил в колонию орловчанина за хранение наркотиков

Брянский суд отправил в колонию на 13 лет орловчанина за хранение 67 килограммов наркотиков. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Вступил в силу приговор Суземского районного суда о незаконном хранении крупной партии запрещенных веществ.

27 июня 2022 года житель Орловской области подобрал пакеты с различными наркотическими средствами общей массой более 67 килограммов и положил их в багажник своего автомобиля. Мужчину задержали сотрудники полиции на территории Суземского района. Наркотики изъяли из незаконного оборота.

Суд приговорил виновного к 13 годам в колонии строгого режима и штрафу в 200 тысяч рублей. Также машины осужденного конфисковали в доход государства.

Адвокат обжаловал приговор. Апелляционная инстанция Брянского областного суда жалобы отклонила.