Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Происшествия

Брянский суд озвучил приговор молодому курьеру телефонных мошенников

2026, 18 марта 11:12
Источник фото

Брянский суд отправил в колонию молодого курьера телефонных мошенников за обман пенсионерки из Орла. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

 

Бежицкий районный суд города Брянска рассмотрел уголовное дело мошенничестве. Приговор выслушает 18-летний житель областного центра.

В марте прошлого года телефонные мошенники убедили пожилую жительницу города Орла перевести свои сбережения на «безопасный счёт». Выполняющему роль курьера фигуранту пенсионерка передала 700 тысяч рублей. Юноша отвёз деньги в  Москву и передал другому соучастнику.

Суд отправил молодого человека в колонию на три года, а также обязал возместить ущерб потерпевшей.

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14523) брянск (6856) ДТП (2700) ГИБДД (2237) прокуратура (2051) уголовное дело (2015) Александр Богомаз (1900) суд (1786) авария (1646) мчс (1506) коронавирус (1272) умвд (1045)