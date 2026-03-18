Брянский суд озвучил приговор молодому курьеру телефонных мошенников

2026, 18 марта 11:12

Брянский суд отправил в колонию молодого курьера телефонных мошенников за обман пенсионерки из Орла. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Бежицкий районный суд города Брянска рассмотрел уголовное дело мошенничестве. Приговор выслушает 18-летний житель областного центра.

В марте прошлого года телефонные мошенники убедили пожилую жительницу города Орла перевести свои сбережения на «безопасный счёт». Выполняющему роль курьера фигуранту пенсионерка передала 700 тысяч рублей. Юноша отвёз деньги в Москву и передал другому соучастнику.

Суд отправил молодого человека в колонию на три года, а также обязал возместить ущерб потерпевшей.