Директора брянского предприятия ждёт суд из-за гибели работника

2026, 30 апреля 16:44

Директора брянского предприятия ждёт суд из-за гибели работника. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Почепский районный суд рассмотрит уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека. Приговор выслушает директор предприятия.

По версии следствия, в июле 2025 года фигурант, отвечающий за соблюдение требований охраны труда, допустил сотрудника к выполнению опасных работ без прохождения инструктажа. Также работнику не выдали страховочный трос и каску. Мужчина упал с высоты, получив многочисленные травмы. Он умер в больнице.