Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Происшествия

Директора брянского предприятия ждёт суд из-за гибели работника

2026, 30 апреля 16:44
Директора брянского предприятия ждёт суд из-за гибели работника
Источник фото

Директора брянского предприятия ждёт суд из-за гибели работника. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.   

 

Почепский районный суд рассмотрит уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека. Приговор выслушает директор предприятия. 

По версии следствия, в июле 2025 года фигурант, отвечающий за соблюдение требований охраны труда, допустил сотрудника к выполнению опасных работ без прохождения инструктажа. Также работнику не выдали страховочный трос и каску. Мужчина упал с высоты, получив многочисленные травмы. Он умер в больнице.

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

В Брянске открыт приём заявок на конкурс «Моя страна — моя Россия»
30 апреля 17:43
В Брянске открыт приём заявок на конкурс «Моя страна — моя Россия»
Государственные служащие Брянской области объединились для киноурока мужества перед 9 Мая
30 апреля 16:25
Государственные служащие Брянской области объединились для киноурока мужества перед 9 Мая
Коллекторы давят на должников незаконно — брянские приставы уже штрафуют
30 апреля 16:12
Коллекторы давят на должников незаконно — брянские приставы уже штрафуют

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (15031) брянск (6925) ДТП (2736) ГИБДД (2284) прокуратура (2094) уголовное дело (2043) Александр Богомаз (1971) суд (1789) авария (1653) мчс (1536) коронавирус (1272) умвд (1063)